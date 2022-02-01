التجارة والتنمية يستنكر قيام الحكومة بنسبها مشروع خاص به .. ويوضح

أصدر مصرف التجارة والتنمية بيان أكد فيه قيامه حالياً بتنفيذ مشروع ( صالة ركاب رقم 1 صالة برنيق ) وذلك بموقعها ضمن الحدود الإدارية لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ، وأنه مشروع تنفيذ الصالة مُبرم بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام BOT Build Operate Transfer أي ( البناء والتشغيل ونقل الملكية) تم توقيعه مع الحكومة الليبية المؤقتة عام 2019 .

وأكد المصرف أن صالة الركاب رقم (1) تم إنشاؤها لتسع إثنان مليون مسافر سنويا ً وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية و بتنفيذ عالي الجودة .

وقال المصرف: وبناء على منشور منصة حكومتنا وهي منصة إلكترونية تتبع حكومة الوحدة الوطنية نشرت بأن هذه الصالة هي إحدى مشروعات الحكومة دون ذكر الجهة المُنفذة أو المستثمر و نسب هذا الصرح العظيم لمشروعات الحكومة .

حيث استنكر مصرف التجارة والتنمية هذه الأفعال والتصريحات الإعلامية التي من شأنها أن تعمق في جراح الوطن و تزيد من حجم الفرقة والإنقسام وفق البيان .

وطالب مصرف التجارة والتنمية الجهة الحكومية المسؤولة بالتأكد من صحة المعلومات و مصدرها قبل نشرها للشعب الليبي و الإعتــذار لأصحاب العلاقة بهذا المشروع الإستراتيجي الهام لمدينة بنغازي خاصة و لليبيا عامة.

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