وزير الصحة المكلف يبحث خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا

قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الصحة، وبحضور مدراء الإدارات بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الإمداد الطبي .

وتناول الاجتماع خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا والموجة الرابعة، فضلًا عن الإجراءات العاجلة للتعامل مع تطوّرات الوضع الوبائي.

كما أكد “أبوجناح” على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، وأن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقاً للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية