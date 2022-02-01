“التجارة والتنمية” يستنكر تصريحات الحكومة حول مشروع صالة الركاب بمطار بنينا

استنكر مصرف التجارة والتنمية التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة، والتي أشارت إلى أن تنفيذ مشروع صالة ركاب رقم 1 ـ صالة برنيق هو من ضمن مشاريع الحكومة دون ذكر الجهة المنفذة أو المستثمر .

واعتبرت إدارة المصرف في بيان نشرته، أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تعمق الانقسام وتزيد الفرقة.

وطالب المصرف الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه التصريحات، بالتأكد من صحة المعلومات ومصدرها، قبل نشرها، والاعتذار لأصحاب العلاقة بهذا المشروع الاستراتيجي.

وبحسب بيان المصرف، فإن مشروع تنفيذ الصالة مبرم بموجب عقد استثماري بين المصرف والهيئة العامة للمواصلات والنقل، وجرى توقيع العقد مع الحكومة الليبية المؤقتة عام 2019 .

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