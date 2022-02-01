هجوم إلكتروني مجهول على شركة نفط ألمانية يدفع بشل لإعادة توجيه إمدادها

قالت شركة شل للخدمات النفطية اليوم الثلاثاء، إنها تعيد توجيه إمدادات النفط إلى مستودعات أخرى في أعقاب هجوم إلكتروني على شركتين تابعتين لشركة الخدمات اللوجستية الألمانية Marquard & Bahls هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم شركة شل في بيان، إن الشركة الألمانية التابعة لشركة النفط الكبرى، “تعيد توجيه إمداداتها إلى مستودعات إمداد بديلة في الوقت الحالي”.

وأضاف البيان أن ” تحقيقا شاملا قد تم فتحه مع متخصصين خارجيين، وبتعاون وثيق مع السلطات المعنية”، لافتاً إلى أن جميع المحطات تواصل العمل بأمان.

وحققت Marquard & Bahls ومقرها هامبورغ مبيعات بقيمة 10.5 مليار يورو (11.8 مليار دولار) في عام 2020 وتوظف حوالي 6200 شخصاً. ووفقًا للشركة، يدير قسم Oiltanking التابع لها 45 محطة في 20 دولة.

وفي العام الماضي، أغلقت شركة “كولونيال بايبلاين”، أكبر مشغل لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة، ومصدر ما يقرب من نصف إمدادات الوقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، شبكتها بالكامل، بعد هجوم فدية إلكتروني.

وكانت هذه الحادثة واحدة من أكثر العمليات الرقمية تعطيلًا التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق. وعلقت شركة كولونيال بايبلاين في ذلك الوقت بالقول إنها دفعت للمتسللين قرابة 5 ملايين دولار لاستعادة الوصول إلى أنظمتها.

غير أن طبيعة الهجوم على Marquard & Bahls غير واضحة حتى الآن، ولم يصدر أي تعليق بخصوصه من الشركة حتى اللحظة.

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