أسعار النفط تتراجع وسط احتمالية زيادة العرض من أوبك+

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد وصولها لأعلى مستوياتها في سبع سنوات متأثرة بتكهنات بأن أوبك+ قد تقرر زيادة الإمدادات بما يزيد عن المؤشرات السابقة فضلا عن توقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية.

وبينما كان من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك +، على سياستها الخاصة بالزيادات التدريجية في الإنتاج في اجتماع شهري يوم الأربعاء، قال مسؤولون في المنظمة إن هناك فرصة لزيادة السرعة بالنظر إلى وتيرة زيادة الإنتاج مع الارتفاع الأخير في أسعار السوق.

ومع ذلك، قالت مصادر إن اللجنة الفنية لأوبك+ لم تناقش زيادة بأكثر من 40 ألف برميل يوميا عن المتوقع في مارس في اجتماع عقد يوم الثلاثاء، وسط ترجيحات أن تتجنب السعودية أية تعديلات كبيرة والاستمرار بالسير بخط رفيع في المناورة بالأسعار العالمية في اتجاههم المفضل”.

وتراجع سعر خام برنت 36 سنتا أو 0.4 % إلى 88.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:54 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي 45 سنتا أو 0.5 % إلى 87.70 دولار.

وسجل برنت والخام الأمريكي أعلى سعر لهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و88.84 دولار على التوالي. اكتسبوا حوالي 17 ٪ في يناير بسبب نقص الإمدادات والتوترات السياسية في الشرق الأوسط وبين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن أوبك قلصت من تعهدها بزيادة الإنتاج في يناير، بينما توقع محللون آخرون استمرار الارتفاع.

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