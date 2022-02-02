رداً على تساؤل صدى.. العابد: من المعيب أن تبقي ليبيا دون وزارة نفط

صرح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: من المعيب أن تبقي ليبيا دون وزارة نفط ، حيث أن غيابها هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال، ولا أضع اللوم على المؤسسة فهي وجدت نفسها أمام وضع سياسي وتحت الأمر الواقع.

وأضاف بالقول: هي جهة تنفيذية فنية بحثية وليس لها علاقة بالسياسة فالوزارة هي الواجهة السياسية والسيادية للمؤسسة، ولكن وجد الزملاء بالمؤسسة أنفسهم مجبرين بأن يلتقوا مع الوزراء والسفراء وممثلين دول أي خرجو من الجانب الفني إلى جانب أخر وفي السنوات التي غابت بها الوزارة تولت المؤسسة مهامها .

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