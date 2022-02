ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف وسط حالة ترقب من قِبل المستثمرين لنتائج اجتماع “أوبك+” المزمع عقده اليوم.

وخلال الاجتماع، ستبحث دول المجموعة الأوضاع في سوق النفط العالمية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 88.34 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 89.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

ومن المتوقع أن تُقر مجموعة تحالف “أوبك+” خلال اجتماع اليوم إضافة 400 ألف برميل أخرى لإنتاج المجموعة.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016م.

The post أسعار النفط ترتفع وسط ترقب نتائج اجتماع «أوبك+» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا