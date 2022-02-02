خاص: وزير العمل والتأهيل: سيتم استهداف جميع شرائح الشباب بالتشكيلات المسلحة بالكامل في ليبيا

صرح وزير العمل والتأهيل “علي العابد” لصحيفة صدى الاقتصادية يوم أمس الإثنين بخصوص التضخم الحاصل بمؤسسات الدولة والمؤسسات المستهدفة لدمج الشباب في الحروب وتأييده لجدول مرتبات موحد بقيمة 60 مليار من عدمه فترة استلامه لمهامه بوزارة النفط والغاز قائلاً: بالنسبة للشرائح الذين سيتم دمجهم سيتم استهداف جميع شرائح الشباب بالتشكيلات المسلحة بالكامل سواء في شرق ليبيا أو غربها خصوصاً الذين ليس لديهم رغبة في الادماج في الجيش أو الشرطة وهناك فئة وضعهم الصحي لا يأهلهم ليكونوا عساكر.

وأضاف بالقول: هناك أكثر من طريقة لدمجهم في المؤسسات فهناك المشروعات الصغرى والمتوسطة وهناك صندوق التسهيلات المالية وصندوق الموارد البشرية بالوزارة هذه الصناديق وبحسب الخطة التي تم وضعها يتم التدريب ومن ثم توفير المعدات وتسليم المشروع مباشرة، كما أن هذا الموضوع متوقف على استقرار الحكومة واعتماد الميزانية واستقرار نسبي ومصالحة وطنية .

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