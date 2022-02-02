اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي بالمنطقة الجنوبية تستعرض 40 مشروعاً استثمارياً في عدة مجالات

قامت اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي للمنطقة الجنوبية بعقد اجتماعها الثاني يوم أمس الثلاثاء بمقر الهيئة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وتمّ خلاله استعراض طلبات الموافقة على الاستثمار والمشروعات المتحصلة على قرارات الموافقة على الاستثمار والتي بلغ عددها (40) مشروعاً استثماريا في عدة مجالات إنتاجية وخدمية، كما تمّ استعراض العديد من البيانات والاحصاءات الخاصة بالمنطقة الجنوبية والمجالات الاستثمارية ذات الأولوية بما يساهم استقرار وانتعاش المنطقة الجنوبية، وتشجيع الهجرة العكسية للجنوب الليبي.

كذلك تناول الاجتماع مباحثة السُبل والآليات المناسبة التي تضمن التمويلات لإقامة هذه المشاريع الاستثمارية ونجاحها.

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