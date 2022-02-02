جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان: التعاقد على استكمال الطريق الدائري الثالث جرى وفقا للقوانين الليبية

أكد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” أن التعاقد على استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس جرى وفقا للقوانين الليبية، وبمراجعة ديوان المحاسبة لمُدة 4 أشهر.

وأوضح “عجاج” في تصريحات لمنصة حكومتنا الثلاثاء، أن الطريق يتضمن إنشاء 35 جسرًا يبلغ طول أحدها 1000 متر متصل، وبعض التقاطعات مُتعددة الطوابق ومنظومات للصرف الصحي يبلغ عمرها الافتراضي 80 عامًا.

وأضاف “عجاج” أن لجنة من ديوان الشركات المصرية للمشاركة في التفاوض على الأسعار راجعت كل التفاصيل قبل الإذن بالتعاقد.

وذكر “عجاج” أنه من غير المهني مقارنة المشروع بطريقة بدائية دون دراية بخصوصية المشروع الهندسية والإنشائية.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية دشنت، الأحد، مشروع استكمال الطريق الدائر الثالت في طرابلس بقيمة بلغت أكثر من3.7 مليارات وبطول 23.8 كيلومترا بتنفيذ ائتلاف الشركات المصرية.