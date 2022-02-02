“الحويج” يؤكد على أن الوزارة ستحيل المطالب الواردة إليها بشأن تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية إلى مجلس الوزراء

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق، وذلك لبحث سير العمل بمراقبات الاقتصاد والتجارة والصعوبات التي تواجه عملها وسُبل تذليلها .

وأوضح مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق مناشدة المواطنين بضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار بهدف تحقيق استقرار بالسوق المحلي، كما استعرض الحضور العراقيل التي تواجه مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب السجل التجاري في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات .

وحثّ “الحويج” مراقبي الاقتصاد والتجارة على ضرورة التكامل والتنسيق مع عمداء البلديات في إطار قرار توسيع سلطات الحكم المحلي وفقاً للقانون 79 لسنة 2012 ، كما شدد على متابعة السوق المحلي وانسياب السلع ومراقبة جودة الخدمات بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وإحالة تقارير دورية إلى الوزارة بالخصوص، مؤكداً أن الوزارة ستحيل المطالب الواردة إليها بخصوص تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية إلى مجلس الوزراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية