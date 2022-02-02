وزير المالية: أحلنا مشروع جدول المرتبات الموحد لمجلس النواب ونتوقع بلوغها 55 مليار دينار

قال وزير المالية خالد المبروك إنهم سلموا مشروع جدول المرتبات الموحد للجنة المالية بمجلس النواب، لدراسته وعرضه على البرلمان وموافاتهم بأي ملاحظات

وأوضح المبروك في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الوزارة أحالت ثلاثة مقترحات لجدول توحيد المرتبات لمجلس النواب، مطالبا المجلس باعتماد الجدول حتى تكون هناك عدالة ومساواة بين جميع الموظفين العاملين في الدولة.

وأضف وزير المالية أن المرتبات بلغت 33 مليار دينار شاملة الفروقات والعلاوات والافراجات من 2016حتى2021، متوقعا أن تصل إلى 55 مليار بعد مراجعتها.

وأوضح الوزير أن هناك مليونان و300 ألف موظف بالدولة يمثل 80٪ من سكان ليبيا، مشير إلى إن سوء سياسية التوظيف المتبعة نجم عنه التعدد واختلاف جداول المرتبات على الرغم من تشابه طبيعة العمل في بعض المؤسسات.