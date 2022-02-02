اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى تسليم قسم اصدار طرابلس 50 مليون للتجاري الوطني.. وهذه توزيعاتها

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار طرابلس اليوم شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية و في كافة مناطق ليبيا و في إطار التنسيق بين فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس مع ادارات المصارف التجارية .

حيث خصص منها لفرع بني وليد 13 مليون و فرع أوباري 10 مليون و فرع غات 10 مليون و الفرع الرئسي طرابلس 4 مليون و فرع السواني 3 مليون و فرع المدينة 2 مليون وفرع الظهرة 2 مليون و فرع الاستقلال 2 مليون وفرع سوق الثلاثاء 2 مليون فرع تاجوراء ، و يؤكد فريق السيولة أن السيولة متوفرة لدى فروع المصارف بشكل منتظم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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