خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى تسليم قسم اصدار طرابلس 50 مليون للتجاري الوطني.. وهذه توزيعاتها

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار طرابلس اليوم شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية و في كافة مناطق ليبيا و في إطار التنسيق بين فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس مع ادارات المصارف التجارية .

حيث خصص منها لفرع بني وليد 13 مليون و فرع أوباري 10 مليون و فرع غات 10 مليون و الفرع الرئسي طرابلس 4 مليون و فرع السواني 3 مليون و فرع المدينة 2 مليون وفرع الظهرة 2 مليون و فرع الاستقلال 2 مليون وفرع سوق الثلاثاء 2 مليون فرع تاجوراء ، و يؤكد فريق السيولة أن السيولة متوفرة لدى فروع المصارف بشكل منتظم.

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