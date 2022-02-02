مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والاصلاحات الاقتصادية والدين العام إلى جانب مشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية محور اجتماع الحبري مع ويليامز

اجتمع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اليوم الأربعاء في بنغازي، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “ستيفاني ويليامز”، لتباحت حول خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

تناول الاجتماع مناقشة مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والاصلاحات الاقتصادية والدين العام، وكذلك مشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، أملاً أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف لحلحلة هذه المشاكل خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.

ومن جهة أكد نائب المحافظ على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على ضرورة اجتماع مجلس إدارة في اقرب وقت.

وفي ختام الاجتماع طالبت ستيفاني نائب المحافظ بضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه.

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