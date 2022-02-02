تركيا تواجه أزمة في تدفقات الغاز الطبيعي

تواجه تركيا أزمةً في قطاع الغاز، نتيجة قطع إيران تدفقات الغاز الطبيعي عن تركيا لمدة عشرة أيام في أواخر يناير بسبب عطل فني؛ مما دفع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى خفض استهلاكها مؤقتًا.

وبحسب مصادر صحافية، تبلغ تدفقات الغاز الطبيعي الإيرانية حاليًا حوالي 50 % من المستويات المتفق عليها، كما أنه تم تأجيل إصلاح خطوط الأنابيب من الجانب الإيراني حتى الربيع.

وبحسب بيانات حكومية، تعتمد تركيا بشكل كامل على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران، وتوفر إيران حوالي 16 % من الغاز الطبيعي لتركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.

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