وافق وزراء دول مجموعة تحالف “أوبك+”، خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، على زيادة إنتاج النفط للمجموعة في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، فقد اتفقت المجموعة على عقد الاجتماع القادم في 2 مارس 2022 لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية.

وكشف استقصاء لوكالة “رويترز” أول من أمس الاثنين، أن إنتاج أوبك النفطي في يناير، لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

وأظهر الاستقصاء أن منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير الماضي بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.

وتعمل “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة “أوبك+”، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة كوفيد- 19.

وفي وقت سابق، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك+” بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس 2022).

وفي يوليو الماضي، اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، بعد قرار مجموعة “أوبك+”.

The post «أوبك+» تُقرر زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا