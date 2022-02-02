خاص: مع توضيح توزيعاتها.. فريق السيولة يكشف لصدى تسليم قسم اصدار طرابلس 80 مليون لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار طرابلس اليوم شحنة سيولة بقيمة 80 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية و في كافة مناطق ليبيا و في إطار استمرار فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس التنسيق مع ادارات المصارف التجارية .

خصص منها لفرع باب الجديد 3 مليون وفرع سوق الجمعة 3 مليون و فرع الصريم 3 مليون وفرع الظهرة 3 مليون وجنوب طرابلس 3 مليون والمغاربة 3 مليون وفرع بن غشير 3 مليون وفرع الرشيد 3 مليون وفرع سوق الخميس 3 مليون وفرع عين زارة 3 مليون وفرع أبي الأشهر 3 مليون و فرع رأس حسن 3 مليون ووكالة القصر 3 مليون وفرع جامعة طرابلس 3 مليون وفرع غرب طرابلس 2 مليون وفرع الفلاح 2 مليون وفرع مطار طرابلس 2 مليون وفرع حي الأندلس 2 مليون وفرع سوق الثلاثاء 2 مليون .

وفرع الزهراء 2 مليون ووكالة مليتة للنفط 1 مليون ووكالة الشاحنات 1 مليون ووكالة المهاري 1 مليون ووكالة مستشفى الطبي 1 مليون ووكالة طريق السواني 1 مليون ووكالة فشلوم 1 مليون ووكالة بحوث الطاقة 1 مليون ووكالة التحرير 1 مليون ووكالة السبيعة 1 مليون وفرع القاديسية 1 مليون وفرع حي دمشق 1 مليون و وكالة الحي الجامعي 1 مليون ووكالة البريد 1 مليون و وكالة ميزران 1 مليون ووكالة الشط 1 مليون ووكالة مستشفى القلب 1 مليون ووكالة برج طرابلس 1 مليون ووكالة مطار طرابلس 1 مليون ووكالة بحوث النفط 1 مليون ووكالة قرجي 1 مليون ووكالة الدعوة الاسلامية 1 مليون ووكالة النجيلة 1 مليون وفرع المستقبل 1 مليون وفرع بوليلة 1 مليون وفرع باب البحر 1 مليون .

ويؤكد فريق السيولة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن السيولة متوفرة لدى فروع المصارف بشكل منتظم .

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