“كارانفيل”: تركيا تأتي في المرتبة الثالثة للدول المصدرة لشرق ليبيا

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى كارانفيل” الأربعاء، إن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة من بين الدول المصدرة إلى شرق ليبيا.

وأضاف “كارانفيل” أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2 مليار و443 مليون دولار، في 2021، بزيادة تقدر بنسبة 64٪، مقارنة بالعام 2020. وأضاف، “كارانفيل” أن العلاقات القوية التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف في ليبيا مفيدة للغاية من حيث ضمان السلام في البلاد، والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

وأوضح “كارانفيل” أن زيارة السفير التركي “كنعان يلماز” إلى بلدية بنغازي أكدت الرغبة في استكمال المشاريع غير المنجزة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هناك مطالب بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والمقاولات في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وتابع “أعضاء المجلس البلدي بنغازي طالبوا باستكمال ملعب وميناء المدينة، والمطارات، وبعض المباني الجامعية، وإنشاء سوق تركي بالمدينة”