الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لإعادة توحيد المصرف المركزي

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أمس الثلاثاء على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد .

وأشار ساباديل إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم كل المساعدات الفنية لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في بنغازي ، حيث بحثا موضوع توحيد البنك المركزي بمساعدة شركة التدقيق المالي الدولية ديلويت بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها البنك من إدارة السيولة والأرصدة المصرفية والمقاصة المصرفية والدين العام.

وأكد الحبري على ضرورة عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بعد إستعراض الوضع المالي والاقتصادي للدولة بشكل عام وأهم التحديات في هذا الوضع وسبل حلها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية