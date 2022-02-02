مصر تُسجّل ارتفاعاً في إيرادات السياحة بلغ 2.8 مليار دولار

سجّلت إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مليارين و800 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الإيرادات في ذات الفترة -بحسب بيانات حكومية- بما نسبته 71 %، بالمقارنة مع 800 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2020.

وفي سياق منفصل رفعت مصر توقعاتها بشأن تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي، إلى 6 % بدلاً عن توقعات سابقة عند 5.4 %.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية هالة السعيد، خلال تصريحات تلفزيونية أن رفع التوقعات مدفوع بنمو عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل، متوقعةً أن لا تزيد أعداد البطالة عن فترة الربع الأخير من2021، وذلك بعد أن سجّلت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الماضي 7.5%.

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