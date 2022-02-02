أسوشيتد برس: ليبيا ليست دولة فقيرة ولكن ينقصها القدرات

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة تدريب ودعم خفر السواحل الليبي رغم الانتهاكات .

وأضافت الوكالة إن أوروبا أنفقت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020 أكثر من 500 مليون يورو (565 مليون دولار) على أمور تتعلق بشكل أساسي بالهجرة وإدارة الحدود.

ووفقا للوكالة إن ليبيا ليست دولة فقيرة ولكن ما ينقصها هو القدرات والهياكل كما أن برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة المنقسمة سياسياً بمبلغ 20 مليون يورو سنوياً يمكن زيادتها إلى 32-37 مليون يورو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية