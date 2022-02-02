“النائب العام” يبحث مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة أولويات عملهم

اجتمع النائب العام “الصديق الصور” مع مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة “انتونيا ماري”، ومجموعة من العاملين بهيئة إدارة المعهد.

وقد تناول اللقاء أولويات عمل المعهد، وأخصها مكافحة الجريمة المنظمة وأشكال الاتجار غير المشروع، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتسييد القانون خلال المرحلة الانتقالية .

كما استعرض الحضور آليات التدريب وتعزيز المساعدة التقنية، وإجراء بحوث العدالة الجنائية بهدف تحليل الظواهر الإجرامية .

وتم التطرق إلى الخطوات التي اتخذها مكتب النائب العام في ليبيا لغرض تعزيز نظم العدالة الجنائية الفاعلة وتعزيز فهم المشاكل المؤدية إلى الجريمة وتأهيل أعضاء النيابة العامة للقيام بواجباتهم الوظيفية على النحو الأمثل .

وفي الختام تم تحديد نقطة اتصال يتم من خلالها تبادل المعلومات بين المعهد وبين النيابة العامة الليبية، مع الشروع في إعداد إطار عام يهدف إلى تدريب أعضاء النيابة العامة ورفع قدراتهم .

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