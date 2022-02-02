تشكيل فريق لتحديد المشاريع المستهدفة بخطة عمل الحكومة

أكد وزير التجارة والصناعة محمد الحويج، على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية بكافة المناطق، بحيث تساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال ونقل البضائع نحو دول القارة الأفريقية، وتنشيط تجارة العبور، وإنشاء مناطق حرة وخاصة تدعم جهود الحكومة في توطين الصناعات، ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الأربعاء، لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كما استعرض المجتمعون خطة حكومة الوحدة في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق تُحقق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية، وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، مثل البنك الأفريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار، كما تم طرح ومناقشة المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية وفق رؤية مجلس الوزراء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وشؤون الخصخصة وجهات ذات الاختصاص، يتولى تحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة الوحدة وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء، لمنحها الضمانات السيادية.

وحضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والمالية خالد المبروك ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، إضافة إلى وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء ومندوب ليبيا في البنك الإسلامي، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين.

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