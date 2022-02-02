وصول 26 مليون دينار للمصارف التجارية بأوباري

وصلت إلى مدينة أوباري الأربعاء، سيولة نقدية تُقدر قيمتها بــ 26 مليون دينار، أرسلها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ضمن خطة توفير الأموال للمواطنين.

وأفاد مراسل 218 في أوباري بأن القيمة المالية خصص منها 9 ملايين دينار للمصرف الأهلي، فيما خصص لمصرف الجمهورية 7 ملايين دينار، وبلغت مخصصات المصرف التجاري الوطني 10 ملايين دينار.

وبحسب تصريح سابق لرئيس فرع المصرف المركزي في سبها عبد الكريم الشحاطي لـ218، فإن حجم السيولة النقدية الواصلة لمدن الجنوب العام الماضي بلغت قيمتها نحو مليار ومئتي مليون دينار.

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