اجتماع لمناقشة سبل التعاون المشترك بين فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وجامعة صبراتة

تم اليوم الأربعاء الموافق 02/فبراير/2022 عقد اجتماع ضم رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي “أحمد الأحجل” مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري”، مع رئيس جامعة صبراتة “سالم محمد الهريشي”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وجامعة صبراتة، كما قال الأحجل : إننا نتطلع للاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي ودوره في المجتمع، مؤكداً على ضرورة الاستعانة بالأكاديمين والباحثين لدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها حكومة الوحدة الوطنية.

حيث شدد رئيس جامعة صبراتة “سالم الهريشي” على حرص الجامعة على التعاون المثمر انطلاقاً من دورها المجتمعي وإيمانها بأهمية الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة لخدمة المجتمع من خلال نتائج البحوث والدراسات الاقتصادية المعمقة.

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