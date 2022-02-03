خاص..مع التفاصيل: “اللموشي” يكشف لصدى موافقة بعض المؤسسات والمصارف لتمويل عدد من المشاريع

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثممار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال اجتماعهم مع المصارف وشركات التأمين ومؤسسات التمويل المالية بشكل عام والجهات التابعة لوزارة الاقتصاد .

وبحسب اللموشي فتناول الاجتماع الوقوف على المختنقات التي تواجه التمويل والمشروعات الاستثمارات المالية في ليبيا ، مضيفاً أنه تمت العديد من الموافقات من المؤسسات المصرفية والمصارف التجارية العامة والخاصة للبدء في عدد من المشاريع .

وتابع “اللموشي” بالقول: ونحن سعداء أن نسمع هذا الخبر من المستثمرين ورجال الأعمال لحصولهم على تمويلات ونتمنى لهم التوفيق في برنامجهم والإيفاء بإتزاماتهم إتجاه هذه المؤسسات المالية والمصرفية لأنه من العوائق والمشاكل التي تواجه المصارف في تمويل المشروعات عدم وجود سجل العقاري لمنح الوثائق التبوثية الدالة على الضمانات والرهونات التي ممكن أن تقدم مقابل أي تمويل مالي ومن جهة أخرى حتى تفتح الباب أمام الآخرين.

وكشف اللموشي بالقول: نحن في أمس الحاجة إلى زيادة عدد المشاريع الإستثمارية والمشاريع الخاصة حتى نستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة فنحن نواجه مشكلة كبيرة في الاقتصاد الوطني واقتصادنا به إعوجاج وإنحراف كبير وتشوه ويحتاج إلى تصحيح وهذا التصحيح لن يكون إلا من خلال فتح الباب أمام رجال الأعمال والمستثمرين وإنشاء مشاريع اقتصادية واعدة ومصانع وشركات ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وأخذ بيد الشباب والخريجين والباحثين عن العمل وتوجيه القطاع العام إلى العمل الاقتصادي الحر بعيداً عن مؤسسات الدولة .

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