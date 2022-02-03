سوء الأحوال الجوية يعطل حركة الصادرات بمينائيْ الزويتينة والبريقة

قال مصدر ملاحي، في تصريح خاص لقناة “218”، إن عمليات تصدير النفط من مينائيْ الزويتينة والبريقة تعطلت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي صاحبتها سرعة حركة الرياح وارتفاع مستويات الموج، مما قد يشكل خطرًا على ناقلات النفط القاصدة الموانئ أو الخارجة منها مع استمرار وجود ناقلة نفط في منطقة الرسو تحمل في 600 ألف برميل.

وأضاف المصدر ذاته أن مينائيْ السدرة ورأس لانوف يعملان بشكل اعتيادي حتى صباح الخميس، منوهًا إلى إمكانية استئناف العمل في الموانئ المعطلة صباح السبت المقبل، إذ تشير بيانات الطقس إلى تحسن الأحوال الجوية خلال يومين.

وبحسب المصدر الملاحي؛ فإن متوسط صادرات النفط الخام من ميناء الزويتينة تقدر بـ3,5 ملايين برميل أسبوعيًا.

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