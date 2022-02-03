خاص.. مسؤول بوزارة الاقتصاد لصدى: هذا ما إتفقنا عليه في اجتماعنا مع المصارف وعدة جهات

صرح مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ” حسين العمامي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال اجتماع الوزارة مع عدد من المصارف قائلاً: عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” وعدد من المدراء وعلى رأسها هيئة تشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني لمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق ضمان الإقراض وهيئة الإشراف والرقابة على التأمين.

وأضاف بالقول: الموضوع يتعلق بالبحث في مصادر التمويل الإضافية للمشروعات الصغري والمتوسطة وتم النقاش في عدد من الموضوعات ودراسة بعض العراقيل التي تقف حائل دون تنفيذ المشروعات خاصة للشباب الباحثين عن العمل والتي لديهم أفكار بتنفيذ المشاريع.

وتابع بالقول: تم الإتفاق على تسهيل كافة الإجراءات الصعبة التي تقف حائل دون تنفيذ المشروعات، وذلك من خلال إعداد دليل استرشادي شامل يطبق على جميع المصارف المتخصصة وشركات التأمين، حيث قامت الوزارة بتقديم مقترحات جادة في ما يتعلق بإنشاء صناديق استثمارية بين شركات التأمين والمصارف الخاصة لدعم برنامج منح الائتمان والقروض بما يحقق زيادة الناتج المحلي الإجمالي GTb وتنوع مصادر الدخل وتحسين مستوى المواطن.

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