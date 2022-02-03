اقتصاد

خاص.. مصدر بالمدار: العمل جاري على استكمال المراحل النهائية لتفعيل منظومة السجل التجاري على السحابة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بشركة المدار حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط وجاري العمل على إستكمال المراحل النهائية لتفعيل منظومة السجل التجاري على سحابة المدار.

وذلك من ضمن خطة شركة المدار للتحول الرقمي ورقمنة كافة بيانات الجهات العامة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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