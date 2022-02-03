اجتماع لبحث خطة عمل هيئة الإشراف على التأمين لسنة 2022 م

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف التأمين الاجتماع العادي الأول لسنة 2022 م وذلك بحضور الأعضاء وكيل الوزارة للشؤون التجارية والمدير العام بالهيئة.

تناول الاجتماع مناقشة نشاطات إدارة الهيئة والاعمال المنجزة ضمن خطة عملها المعتمدة لسنة 2021 م وطلبات مقدمي خدمات التأمين ، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة، إلى جانب طرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يدعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل قطاع الاستثمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية