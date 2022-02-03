تأدية اليمين القانونية أمام “المنفي” من قبل عدد من السفراء الموفدين لتمثيل ليبيا في الخارج

قام عدد من السفراء الموفدين لتمثيل ليبيا في الخارج، اليوم الخميس، بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وهم صلاح امرحيل، سفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، عمر الدادة ، سفير ليبيا لدى جمهورية ساحل العاج، فرج الحاسي، سفير ليبيا لدى جمهورية العراق، منصف العبيدي، سفير ليبيا لدى جمهورية غامبيا.

كما أكد المنفي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تُساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنياً لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

وتعهد السفراء بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.







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