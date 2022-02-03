اقتصاد

مصدر ملاحي لـ218: توقف عمليات تصدير النفط من الهلال النفطي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي في تصريح خاص لـ218، إن عمليات تصدير النفط توقفت بشكل كامل مع حلول مساء اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية ورأس لانوف توقفا عن العمل قبل ساعات، بسبب سوء الطقس ولضمان سلامة الفرق الفنية ونواقل النفط.

وكان المصدر قد أكد لـ218 توقف حركة الملاحة البحرية في ميناءي البريقة والزويتينة مساء الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج، مشيراً إلى وجود نحو 45 ناقلة نفط في منطقة المخطاف تنتظر هدوء الطقس للبدء بالدخول للموانئ واستئناف عمليات الشحن، التي من المتوقع أن تحدث السبت المقبل.

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قناة 218 الليبية

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