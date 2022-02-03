مصدر ملاحي لـ218: توقف عمليات تصدير النفط من الهلال النفطي

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي في تصريح خاص لـ218، إن عمليات تصدير النفط توقفت بشكل كامل مع حلول مساء اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية ورأس لانوف توقفا عن العمل قبل ساعات، بسبب سوء الطقس ولضمان سلامة الفرق الفنية ونواقل النفط.

وكان المصدر قد أكد لـ218 توقف حركة الملاحة البحرية في ميناءي البريقة والزويتينة مساء الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج، مشيراً إلى وجود نحو 45 ناقلة نفط في منطقة المخطاف تنتظر هدوء الطقس للبدء بالدخول للموانئ واستئناف عمليات الشحن، التي من المتوقع أن تحدث السبت المقبل.

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