صنع الله يبحث مع شركة هونيويل يو أو بي كيفية المساهمة في مشاريع قطاع النفط والغاز وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة الجنوب

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع شركة هونيويل يو أو بي UOP Honeywell الأمريكية بالعاصمة البريطانية لندن.

تناول الاجتماع مناقشة مساهمة الشركة في مشاريع قطاع النفط والغاز وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة الجنوب وأيضا تطوير مصفاة طبرق لإنتاج بنزين السيارات، وكذلك مساهمة الشركة في إنشاء ورش تصنيع في ليبيا، حيث أبدت الشركة رغبتها في المساهمة في جميع المشاريع، بدايةً بمشروع مصفاة الجنوب وسيتم في الأيام القادمة مناقشة تفاصيل مجال العمل وعقود التنفيذ.

حيث يذكر أن شركة UOP هي شركة رائدة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الوحدات القوالبية كالمصافي، والتي تملك سجلاً حافلاً بالمشاريع ذات الجودة العالية في التقنيات والتصنيع والإنشاءات، بالإضافة إلى علاقات متميزة مع زبائنها في تقديم الدعم الفني أثناء عمليات الإنتاج.

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