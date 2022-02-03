استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا في شهر يناير

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بنسبة 48.69 بالمائة، خلال شهر يناير.

وبحسب بيانات حكومية، يُعد هذا المعدل أعلى معدل تضخم مسجّل منذ عام 2022، وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي ما نسبته 11.1 بالمائة.

وتُواجه تركيا أزمةً في قطاع الغاز، وذلك نتيجة قطع إيران تدفقات الغاز الطبيعي عن تركيا لمدة عشرة أيام في أواخر يناير بسبب عطل فني؛ ما دفع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي لخفض استهلاكها مؤقتًا.

وبحسب مصادر صحفية، تبلغ تدفقات الغاز الطبيعي الإيرانية حاليًا حوالي 50 بالمائة من المستويات المتفق عليها، كما أنه تم تأجيل إصلاح خطوط الأنابيب من الجانب الإيراني حتى الربيع.

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