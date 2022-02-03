“حميدتي” يتعهد بإزالة المعوقات التجارية بين ليبيا والسودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدتي، على أهمية إزالة المعوقات التي تعترض حركة التجارة والمواطنين بين ليبيا والسودان.

وتعهد حميدتي خلال لقائه وفداً ليبياً يضم ممثلين لرجال أعمال ومؤسسات ليبية بمدينة الفاشر، بالعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان توفير البيئة الملائمة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.

من جانبه أشار الوفد الليبي عن اتفاق لتأسيس غرفة سودانية ليبية مشتركة لمتابعة العمل في البلدين، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف في مدينة الكُفرة الليبية لاستقبال البضائع والمنتجات السودانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية