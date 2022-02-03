“الوطنية للنفط”: هنيويل UOP تُبدي اهتماماً بمشروع مصفاة الجنوب

تمحور لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله -في لندن اليوم الخميس- مع ممثلين عن شركة هنيويل “يوم أو بي” الأميركية، على مساهمة الشركة في مشاريع النفط والغاز في ليبيا، وأبرزها مشروع تدشين ما صار يُعرف بــ”مصفاة الجنوب”، علاوةً على مشروع تطوير المصفاة القائمة في مدينة طبرق لإنتاج بنزين السيارات.

كما أبدت الشركة الأميركية رغبتها في المساهمة في إنشاء ورش تصنيع داخل ليبيا، وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة تفاصيل مجال العمل وعقود التنفيذ – بحسب بيان المؤسسة الوطنية بالخصوص.

مثّل الجانب الأميركي في اجتماع لندن، “جم موشي” المدير العام لشركة Honeywell UOP بالشرق الأوسط، و”وانجبت كلوكارني”، مدير عام المبيعات بالشرق الأوسط، وعن جانب المؤسسة المستشار الفني الأول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، ومستشار أول في شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز ومدير المشاريع بشركة مرزق.

يشار إلى أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب اعتمدته حكومة الوحدة العام الماضي 2021، وهو أحد مشاريع التنمية الذي تُعوّل عليه المؤسسة الوطنية للنفط لدعم الاستقرار بالمنطقة، سعياً لجذب الشركات العالمية التي تمتاز بجودة وسرعة التنفيذ وذات الصيت في مجال تقنيات التكرير وصناعة البتروكيماويات، وإنشاء مصافي التكرير والمصانع.

كما تجدر الإشارة إلى أن هنيويل UOP شركة رائدة في تقنيات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع المصافي، وتملك سجلاً حافلاً بالمشاريع ذات الجودة العالية في التقنيات والتصنيع والإنشاءات، وتمتاز بعلاقات متميزة مع زبائنها في تقديم الدعم الفني أثناء عمليات الإنتاج – وفقاً لما أوردته المؤسسة في موقعها الرسمي.

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