الصناعة والمعادن تبحث إمكانية دخول الشركة الليبية للحديد والصلب والمنطقة الحرة في مجال الشراكة والاستثمار مع الشركات والوحدات الاقتصادية القابضة

اجتمع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” اليوم الخميس ، بحضور إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب وإدارة المنطقة الحرة مصراتة والشركة الوطنية للتنمية القابضة ( I.D.L ).

تناول الاجتماع مناقشة والتباحث في إمكانية دخول الشركة الليبية للحديد والصلب والمنطقة الحرة في مجال الشراكة والاستثمار مع الشركات والوحدات الاقتصادية القابضة للشركة القابضة، حيث أنتهى الاجتماع على رغبة الطرفين للدخول في شراكة وتعاون استثماري بما يعود بالمنفعة، وذلك بعد الاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لذى الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة القابضة من طرف الشركة الليبية للحديد والمنطقة الحرة .

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