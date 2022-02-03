“الاقتصاد” تحظر استيراد التمور وتوجه بدعم تصديرها

حظرت وزارة الاقتصاد استيراد التمور بجميع أنواعها، ابتداءً من الأول من مارس القادم، وإضافتها إلى قرارها السابق المتعلق بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.

في السياق نفسه، كلّف وزير الاقتصاد محمد الحويج إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول “تركيا – فرنسا – المغرب”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

ودعا الحويج إلى توجيه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس، واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.

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