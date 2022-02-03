خاص.. رئيس مكتب التواصل بمصرف النوران يوضح لصدى حيال تجديد موقعهم الإلكتروني

قال رئيس مكتب التواصل بمصرف النوران “إدريس البرغثي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية : سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، وذلك بالمرحلة الأولي فقط من البرنامج المُعلن عنه، حيث يتضمن تحسين وتحديث وترتيب وإلغاء بعض الأشياء بالموقع الحالي وإضافة تجديدات لتسهيل الأمر على الزبون وحصوله على المعلومات الخدمية بكل سهولة ويسر، وتوسع في كيفية فتح الحسابات سواء للأفراد أو الأغراض الشخصية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أما المرحلتان الثانية والثالثة واللتان سيُعلن عنهما قريباً متركزتين على خدمة الزبائن للحصول على كم هائل من المعلومات والبيانات المساعدة لهم .

وأكد “البرغثي” أيضاً بأن هذا الموقع يعتبر أول مركز مساعدة على مستوي مستوى الخدمات المصرفية، فهو يحتوي على إجابة جميع التساؤلات ومعزز بمقاطع الفيديو التعليمية، ويعتبر كذلك شبيه بمراكز المساعدة الموجودة بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، ومن المحتمل أن يتم العمل عليه بعد أسبوعين من الآن .

قال كذلك بأن المصرف قام بإنشاء صفحة خاصة على قناة اليوتيوب مصنفة مكتبياً، ويوجد بها كل ما يحتاجه الزبون من معلومات عن المصرف، وجاري العمل على تطويره بشكل دوري، والتوجيهات الواردة بشكل دوري من قبل الإدارة العليا بالتركيز على جودة الخدمة للزبائن وإيجاد الحلول المناسبة والتسهيلات من خلال العمل إلكترونياً، وذلك لتحقيق هدف المصرف “الصيرفة كما ينبغي أن تكون”.

وأضاف في ختام حديثه قائلاً: إدارة المصرف تركيزها الدائم على راحة الزبون سواء أفراد أو شركات، وكذلك قامت مؤخراً برعاية فريق “تكنولوجيا المستقبل”، وذلك للمشاركة في التصفيات الإقليمية لتحدي الفيرست الذي يقام تحت إشراف منظمة الليبوتيكس .

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