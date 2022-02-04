بالتفصيل… اسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة 04 فبراير 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2022/02/04 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك =210 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب206 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب240.3 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب251.9 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب274.8 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب1،927 دينار

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 275 دينار وحتى 310 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 315 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 225 دينار وحتى 240 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 260 دينار وحتى 285 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.45 دينار وحتى 2.90 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.