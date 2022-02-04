أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة التركية وسعر الذهب اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة 4 فبراير 2022، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:

إسطنبول شراء بيع

الدولار الأمريكي 13,5690 13,5710

اليورو 15,5530 15,5550

وفيما يلي الاسعار الساعة 12:20 مساءا بتوقيت ليبيا:

أسعار صرف الليرة التركية السعر دولار: 13.56 يورو: 15.553 ريال سعودي: 3.661

وفيما يلي أسعار الذهب مقابل الليرة التركية اليوم :

أسعار الذهب السعر غرام – 14 قيراط: 461.081 ليرة تركية غرام – 18 قيراط: 592.801 ليرة تركية غرام – 21 قيراط: 691.713 ليرة تركية غرام – 22 قيراط: 724.748 ليرة تركية غرام – 24 قيراط: 790.465 ليرة تركية أونصة الذهب: 1812.94 دولار أمريكي

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