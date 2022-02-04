أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة التركية وسعر الذهب اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة 4 فبراير 2022، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول شراء بيع
الدولار الأمريكي 13,5690 13,5710
اليورو 15,5530 15,5550
وفيما يلي الاسعار الساعة 12:20 مساءا بتوقيت ليبيا:
|أسعار صرف الليرة التركية
|السعر
|دولار:
|13.56
|يورو:
|15.553
|ريال سعودي:
|3.661
وفيما يلي أسعار الذهب مقابل الليرة التركية اليوم :
|أسعار الذهب
|السعر
|غرام – 14 قيراط:
|461.081 ليرة تركية
|غرام – 18 قيراط:
|592.801 ليرة تركية
|غرام – 21 قيراط:
|691.713 ليرة تركية
|غرام – 22 قيراط:
|724.748 ليرة تركية
|غرام – 24 قيراط:
|790.465 ليرة تركية
|أونصة الذهب:
|1812.94 دولار أمريكي
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