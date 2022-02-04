ارتفاع اسعار الذهب اليوم مع تراجع سعر صرف الدولار الامريكي

(رويترز) ــ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مع تراجع سعر صرف الدولار الامريكي إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1807.20 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين اليوم 0.4 بالمئة إلى 1029.49 دولار وزاد سعر البلاديوم اليوم 0.9 بالمئة إلى 2344.98 دولار.