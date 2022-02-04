مصدر نفطي يكشف لصدى التفاصيل حيال توقف التصدير بعدد من الموانئ

كشف مصدر نفطي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية أن توقف التصدير بشكل مؤقت بموانئ البريقة وزويتينة ورأس لانوف والزاوية ومليتة والسدرة لا يؤثر ولا يسبب خسائر .

وبحسب المصدر فهذه الظروف تحدث بكافة دول العالم وليس ليبيا فقط ، وذلك لأن موضوع خارج عن ارادة الزبون والبائع ، مع استبعاده استمرارها لأكثر من 48 ساعة وفي أسوء الأحوال وتوقف التصدير غير مؤثر .

وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت الأمس عن ن توقف التصدير بشكلٍ مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، الزاوية، مليتة ، السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي.

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