صندوق النقد الدولي: من المبكر الحديث عن تضخم مستدام في العالم

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن العالم يواجه فترة تضخم مستدام.

وحذرت “جورجييفا” من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل؛ قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. ً أنه يجب على صانعي السياسات في العالم تقدير سياساتهم المالية بعناية خلال هذا العام للتأكد من أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوّضا الانتعاش الاقتصادي.

وخفض صندوق النقد، الأسبوع الماضي، توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، مبيّنًا أن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية عوامل تُشكّل المزيد من المخاطر.

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