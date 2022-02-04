المؤسسة الوطنية للنفط تبحث استئناف أنشطة الاستكشاف شركة BP في ليبيا وفقاً لاتفاقية 2018

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله”، مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة BP “جوردون بيرل” (نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات).

تناول الاجتماع مناقشة استئناف استكشاف شركة BP داخل ليبيا، كما اتفق الطرفان على استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقًا لاتفاقية 2018 التي تم التوصل إليها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم وإيني.

تم التطرق لمناقشة استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا مع المؤسسة الوطنية للنفط على مستوى عالٍ مع شركة النفط البريطانية إن الاهتمام المشترك في تطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية ، وكذلك يجب أن يضمن المنفعة المتبادلة لكل من نمو سوق الغاز الليبي والالتزام الاستراتيجي لشركة بريتيش بتروليوم تجاه ليبيا.

حيث إن مفتاح استراتيجية التنمية هذه هو الحد الأساسي من نفايات الكربون وتطوير موسع لتوليد الطاقة من اللون البني إلى الأخضر ومشاريع التوزيع وبالتالي تعظيم مبيعات الغاز الدولية في البلاد.

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