مباحثات بين “النفط” و”BP” لزيادة إمدادات الغاز الليبي لأوروبا

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم جوردون بيرل استراتيجية تطوير الغاز في ليبيا، للرفع من حجم الإمدادات للسوق الأوروبية.

وشهد الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئيس للشركة بلندن يوم أمس الخميس مناقشة مسألة استئناف العمليات الاستكشافية للشركة داخل ليبيا، حيث اتفق الطرفان على استئنافها وفقًا لاتفاقية 2018 التي تم التوصل إليها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم وإيني.

وتم التوصل لاتفاق يهدف لعقد ورشة عمل بين الفرق الفنية لكل من المؤسسة والشركة البريطانية؛ بهدف مواصلة مناقشة وتطوير استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط في مجال إنتاج الغاز.

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