تواصل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

تواصل أسعار الغاز في أوروبا بنسقها التصاعدي، متأثرة بالتوتر الروسي والأوكراني، عقب تصريحات الرئيس بوتن المنددة بموقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المتجاهلة لمخاوف روسيا الأمنية.

ويتوقع خبراء أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الأوروبي 26 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بسبب استمرار انخفاض مستويات المخزون من الغاز في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي، بنحو 40% من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية والأوكرانية.

وارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تراجع الطلب على الغاز بنحو 4.5% هذا العام في أوروبا، إلى 527 مليار متر مكعب، مدفوعًا جزئيًا بانخفاض حرق الغاز في قطاع الطاقة، الذي بدوره من المرجح أن ينخفض بنسبة 6%، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

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