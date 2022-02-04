شركة الواحة للنفط تخفض إنتاجها بمعدل 100 ألف برميل يوميا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا، نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج .

وأوضح صنع الله، أن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي، بلغ حوالي 11 خزانا من أصل 19 خزانا، وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتهم على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة، فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها إزاء اضطرارها تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح منها.

وألقت المؤسسة، بالمسؤولية على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية، بسبب القيود التي وصفتها بغير القانونية التي يفرضها الديوان على عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت كذلك، عن توقف كافة عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية في خليج سرت بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية.

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