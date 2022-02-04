النيابة العامة الخمس تطالب الجهات المعنية بإستيفاء إجراءات الاستدلال حول التعديات على أملاك الدولة في منطقتي لبدة وسوق الخميس

قامت النيابة العامة الخمس الابتدائية في وقت سابق بإنهاء مهمة الإشراف على إجراءات حصر المخالفات التي طالت المخططات بصورها كافة، وكذلك تحديد العقارات التي تعرضت للغزو وتعيين حدودها ومعالمها بالتعاون مع مصالح الأملاك العامة والتسجيل العقاري والتوثيق والتخطيط العمراني .

وذلك استناداً إلى نتائج هذا العمل، حيث تولى مأمورو الضبط القضائي التابعين للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ، وكذلك جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء أربعة وتسعين موقعاً مملوكاً للدولة الليبية وأنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها، كما تولى أعضاء الجهات المذكورة بتاريخ 2022/1/21 ،تحت إشراف النيابة العامة مباشرة إزالة مظاهر مائة وست عشرة مخالفة شكلت اجتراءً على قواعد المخططات وتعدياً على أملاك الدولة .

كما وجهت النيابة العامة بضرورة تسلم الجهة المختصة للعقارات محل الإجراء، وكذلك طالبت الجهات المعنية باستيفاء إجراءات الاستدلال حول التعديات على أملاك الدولة في منطقتي لبدة وسوق الخميس .

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