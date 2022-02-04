الوطنية للنفط تعلن خفض الإنتاج اليومي من النفط بـ 100 ألف برميل وإيقاف التصدير من ميناء السدرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة تخفيض إنتاج النفط اليومي بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف تصدير النفط في ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية في البلد.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن خفض الإنتاج كان؛ بسبب عدم القدرة على تنفيذ مشروعات الصيانة للخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض المشاريع الطارئة مثل إنشاء بعض الخزانات الجديدة.

وأضافت المؤسسة أنها تلوم ديوان المحاسبة الذي سبب في تعطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية للنفط.

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك 11 خزانا من أصل 19 خزانا بميناء السدرة خارج الخدمة، وأن محدودية الخزانات المتاحة حالت دون قدرة المؤسسة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة سابقاً.

وتابعت المؤسسة أن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن كانت سبباً أيضاً في تخفيض الإنتاج وأن هناك قيود من ديوان المحاسبة تُكبل مؤسسة النفط والشركات التابعة لها، وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني في مجال النفط.